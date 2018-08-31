Розкішний спорткар. Та чомусь не надто популярний в Україні.

Разом з “пластикою обличчя” спортивному купе також підкорегували шасі. Не забули японці і про двигун.

RC уподібнився LC і навряд чи хтось скаже, що це не пішло автомобілю на користь. Змінилась форма світлодіодних фар, бампери а решітка радіатора тепер сітчаста у всіх версій моделі, а не лише у F Sport, як було раніше. Дизайнери також створили для купе нові 19-дюймові диски.

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Підвіска і рульове управління спорткара були переналаштовані, купе отримало нові амортизатори і жорсткіші втулки. Ці заходи дозволили зробити керованість гострішою та динамічнішою, говориться у прес-релізі Lexus.

Фото: Lexus RC 2019 модельного року / Lexus

Спеціалісти також почаклували наж 2-літровим турбомотором, аби покращити його “відгук” на педаль акселератора. Тепер дросельна заслонка відкривається швидше, що забезпечує активніше прискорення. При цьому характеристики оновленого RC поки не названі – виробник пообіцяв розкрити цю інформацію на Паризькому автошоу у жовтні.

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