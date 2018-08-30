Японський концерн зареєстрував назву Corolla Cross в європейському патетному бюро.

Після того, як Toyota вирішила позбутися назви Auris в модельному ряду, вона почала розвивати суббренти моделі Corolla. Нещодавно в європейськие патентне бюро компанія подала заявку на назву Corolla Cross. Швидше за все з таким позначенням буде випускатись модель з “псевдорожнім“ обвісом. Подібні псевдокросовери на базі міських хетчбеків є у Ford (Active), Skoda (Scout) Renault (Stepway).

Окрім обвісу з чорного пластику, Corolla Cross може мати дещо збільшений кліренс, а от поява версії з повним приводом малоймовірна.

Нагадаємо, що асфальт "проковтнув" Toyota RAV4.