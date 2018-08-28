Точніше, не саму модель, а її назву – компактні хетчбеки тепер називатимуться Corolla. Знову.

З 2019 року компанія Toyota змінить назву хетчбеків гольф-класу з Auris на Corolla. Нову модель представлять восени на Паризькому автосалоні.

Рішення про відмову від назви Auris було прийнято у зв’язку з тим, що зі зміною поколінь, котра чекає на модель вже цього року, усі моделі Toyota С-класу будуть уніфіковані за допомогою єдиної платформи TNGA (Toyota New Global Architecture). Таку інформацію поширило видання Auto.Ria. Новий хетчбек Corolla буде офіційно представлений ​​в рамках Паризького автошоу в жовтні, а до дилерів прибуде у 2019-му.

Нагадаємо, що саме Toyota Corolla утримує титул наймасовішого автомобіля в світі навіть незважаючи на те, що у 2006 році хетчбеки цієї серії змінили назву на Auris. тепер же статистика продажів моделі знову включатиме седан, універсал та хетчбек.

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