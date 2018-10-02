16:30, 2 жовтня

Усі гібридні і всі з'являться на українському ринку вже наступного року.

На цьогорічному Паризькому автосалоні Toyota вирішила показати зміни своєї сутності з “автомобільної компанії” на “компанією загальної мобільності”.

Одним з проявів нової концепції є електрифікація бренду, а тому японці презентували нові Corolla Touring Sport, хетчбек Corolla, RAV4 та Camry – усі з гібридними силовими установками. І усі призначені для європейського ринку, до якого японці включають і український, тож протягом 2019 усі чотири новинки з’являться у наших офіційних дилерів.

Нова Corolla 2019

Фото: Хетчбек Toyota Corolla та універсал Corolla Touring Sport / Авто 24

У Європі популярність Corolla важко переоцінити, хоча українцям завжди більше імпонували позашляховики та бізнес-седани марки. Модель нового покоління дебютувала у вигляді хетчбека та універсала Touring Sport.

Новинка оснащується однією з двох гібридних силових установок на вибір: на основі бензинового двигуна об’ємом 1,8 л (122 к.с.) або ж дволітрового, потужністю у 180 к.с.

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Новий Toyota RAV4

Фото: Toyota RAV4 Hybrid 2019 / Авто 24

П'яте покоління RAV4 також отримало свою долю електрифікації. Новий Toyota RAV4 залишається унікальним у своєму класі, пропонуючи самозарядний гібридний силовий агрегат на базі 2,5-літрового двигуна. Потужність установки становить 222 к.с. Систем повного проводу гібридного кросовера заснована на електроніці AWD RAV4 Hybrid і за своїми властивостями значно краще працює на бездоріжжі, ніж системи “старої школи”. А на асфальті RAV4 може похвалитись передовими системами допомоги водію та високим рівнем комфорту.

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Camry 2019

Фото: Toyota Camry Hybrid 2019 / Авто 24

Після 14 років відсутності Toyota Camry повертається в Європу. І одразу “мітить у дамки”, запропонувавши седан з гібридною силовою установкою. Новий Toyota Camry Hybrid поєднує в собі стильний дизайн та вищий рівень комфорту з високою ефективністю гібридної силової установки останнього покоління.

В основі силової установки нової Camry Hybrid лежить 2,5-літровий ДВЗ, котрий забезпечує потужність, динаміку та водночас низький рівень викидів та комфорт. На додачу гібридний седан отримав абсолютно нову платформа GA-K на базі TNGA, котра забезпечила високу жорсткість кузова на кручення, низький центр тяжіння та більш плавний хід автомобіля. Як і решта паризьких новинок, Toyota Camry Hybrid з’явиться в Україні наступного року.



Фото: Toyota Yaris Hybrid / Авто 24

На стенді Toyota була ще пара гібридів – Yaris та СH-R, однак вони в Україну поки не їдуть.

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