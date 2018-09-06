У Європі нова модель продаватиметься під назвою Corolla Touring Sports. Універсал буде пропонуватись з традиційними ДВЗ та гібридною силовою установкою.

Toyota вводить на європейський ринок універсальний варіант нового покоління свого бестселлера – Corolla. Автомобіль отримав подовжену колісну базу та гібридну силову установку.

Японський автовиробник повідомив, що новинка базується на платформі Toyota TNGA, з чого виходить, а це означає, що Touring Sports – це не просто розтягнутий хетчбек, а фактично самостійна модель. Універсал має колісну базу у 2692 мм, тоді як у хетчбека відстань між осями лише 2641 мм.

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Фото: Універсал Toyota Corolla Touring Sports / Toyota

За данними виробника, універсал Touring Sports пропонує “найкращий у своєму класі” простір для ніг на задніх кріслах. При цьому гібридна силова установка жодним чином не вплинула на обсяг багажного відділення, котре здатне прийняти на борт 0,6 кубометрів вантажу.

Силові агрегати універсала такі ж, як у хетчбеків та седанів, що означає лише один не-гібридний двигун і відсутність дизелів. Базова версія Королли оснащується 116-сильним 1,2-літровим турбомотором, а далі йдуть вже електрифіковані двигуни на базі бензинових 1.8 та 2.0.

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