14:27, сьогодні

На домашньому автосалоні в Парижі французький бренд Peugeot представив різноманітні новинки.

Автономний ректор-концепт, серійний флагман-універсал та екологічні чисті Plug-In гібриди стали головними експонатами бренду Peugeot на Паризькому автосалоні. Експозиція з величезним левом посередині розкинулась на площі 2000 квадратних метрів. Лев, який привертає увагу до 160-річчя емблеми бренду, має 12,5 метрів в довжину та 4,8 метри в висоту. Ця скульптура розроблена дизайнерами Peugeot Design Lab.

Peugeot 508 SW

Найновіший бізнес-седан Peugeot 508 відтепер отримав і популярну в Європі версію універсал. Peugeot 508 SW має місткий багажник, при цьому зберіг динамічний профіль. Дизайнери французького бренду змогли надати універсалу стрімкості та індивідуальності.

В салоні Peugeot 508 SW залишився вірним новітній концепції організації простору i-Cockpit з невеличким кермом, що додає запалу при керуванні. Модель стала найбільшою легковою моделлю в гамі Peugeot.

Peugeot E-Legend Concept

Концептуальний Peugeot E-Legend Concept – це погляд компанії на електричний автономний автомобіль найближчих кількох років.

За формою він нагадує класичне купе 504 Coupé – довгий капот, зміщений до корми салон: класичні форми автомобіля середини 20 століття. В той же світлотехніка у формі "кігтів лева" говорить про сучасне походження авто. Купе довжиною 4,65 м цілком вписується у сучасний трафік.

Автомобіль має 4 режими роботи, які водій обирає в залежності від маршруту та власного настрою: два автономних та два ручних. Поки електроніка самостійно керує машиною, водій та пасажири можуть насолоджуватись акустичною системою Focal чи переглядом відео на екрані у 49 дюймів. Цей же екран, вигнутий по відношенню до водія, може передавати зображення камер відеонагляду. Втім, салон ретро-концепту оформлений за допомогою традиційних матеріалів – деревини та бархату. Однак дизайн інтер’єру ще більш футуристичний, ніж зовнішність. Зокрема, в автономному режимі кермо ховається під передню панель. Всього в салоні концепту Peugeot 16 екранів, деякі з яких виконують функцію… зміни кольору декору.

Електричний двигун потужністю у 462 к.с. розганяє E-Legend Concept до першої сотні менш ніж за 4 секунди, "максималка" - 220 км/год. Запас ходу анонсовано у 600 км, а зарядити акумулятор на 80% можна з допомогою швидкісного порту за 25 хвилин. Передбачена також можливість безпровідної зарядки.

Peugeot Plug-In

Більш близьке майбутнє – за гібридами, що підзаряджаються Peugeot Plug-In. В основі нової лінійки гібридів Peugeot – бензинові двигуни з електромоторами потужністю 225 чи 300 к.с. Їх отримають моделі Peugeot 3008, а також 508 і 508 SW. В залежності від приводу силові установки називатимуться Hybrid (з приводом на передню вісь) та Hybrid4 (повнопривідний варіант). Остання версія з'явиться восени 2019 року. Гібридні версії матимуть нові режими руху - повністю електричний, повнопривідний (для Hybrid4), спортивний та універсальний.

Окрім трьох прем’єр, на стенді Пежо Паризького автосалону присутні моделі 508 седан, Peugeot Rifter, концептуальний Peugeot Rifter 4x4 Concept з системою повного приводу та інші моделі.

Спортивну лінійку представляє Peugeot 208 WRX потужністю 500 к.с. від Себастьяна Льоба.