Peugeot представляет новые силовые агрегаты PLUG-IN HYBRID с бензиновыми двигателями. Они появятся на дорогах уже в следующем году.

Новая силовая установка дополнит существующую линейку двигателей Peugeot 3008, а также 508 и 508 SW. Системы HYBRID и HYBRID4 (с полным приводом) будут интегрированы в новые Peugeot 508 и Peugeot 3008, и станут доступны европейским покупателям во втором квартале 2019 года.

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Польза технологии заключается в том, что 50-60 километров можно проехать исключительно на электротяге, не задействовав бензиновый двигатель. Для этого используется батарея, распложенная под задним сидением и электродвигатель интегрированный в коробку передач.

Бензиновый двигатель

В составе силового агрегата HYBRID используется двигатель PureTech 1.6 мощностью 180 л.с., а в составе HYBRID4 – 200 л.с. Двигатель PureTech 1.6 был усовершенствован путём установки стартер-генератора и специальных элементов системы охлаждения.

Электрифицированная коробка передач

Двигатель PureTech агрегатирован с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач e-EAT8 (Electric Efficient Automatic Transmission - 8 speeds), специально предназначенной для силовых агрегатов Peugeot PLUG-IN HYBRID. Работающий совместно с коробкой передач электродвигатель, установленный на передней оси, развивает мощность, равную 110 л.с. (80 кВт).

Для эффективного и незаметного перехода от электрической тяги к использованию двигателя внутреннего сгорания и обратно вместо гидротрансформатора используется многодисковое сцепление “мокрого” типа. Это позволяет повысить крутящий момент на 60 Нм, ускоряя реакцию двигателя.

Электрифицированная задняя ось

При использовании силового агрегата HYBRID4 на задней оси автомобиля с многорычажной подвеской устанавливается электродвигатель мощностью 110 л.с. (80 кВт) и редуктор, которые обеспечивают использование режима полного привода. Причем установка данного оборудования размеры салона не изменила.

Литий-ионная аккумуляторная батарея

Литий-ионная аккумуляторная батарея высокого напряжения (300 В) – как на версиях HYBRID, так и на версиях HYBRID4 – устанавливается под вторым рядом сидений.

Отдача аккумуляторной батареи составляет от 11,8 кВт/ч (HYBRID) до 13,2 кВт/ч (HYBRID4). Такая отдача АКБ обеспечивает движение полностью на электрической тяге на расстояние до 50 километров согласно протоколу WLTP(2) и 60 километров согласно протоколу NEDC(1). Движение на электрической тяге возможно при скорости до 135 км/ч, на более высоких скоростях используется двигатель внутреннего сгорания.

Зарядка осуществляется:

за 7 часов от стандартного разъема (зарядное устройство 3,3 кВт, 8 A);

за 4 часа от усиленного разъема типа Green’up® (зарядное устройство 3,3 кВт, 14 A);

за 1,5 часа, при использовании блока Wallbox (зарядное устройство 6,6 кВт в качестве опции, 32 A).