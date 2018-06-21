Модель замінить Toyota Avensis, яку було знято з виробництва.

Після 14-річної перерви японська компанія Toyota знову розпочне продавати седан Camry в країнах Старого Світу. Це відбудеться вже у 2019 році.

Седан побудований на новій модульній платформі TNGA. В Європі, як і в Японії, він буде продаватися виключно у виконанні гібрид. Силовий агрегат включає в себе 178-сильний бензиновий мотор A25A, що працює по циклу Аткінсона, плюс електромеханічний варіатор THS-II з електромотором потужністю 120 кінських сил. Літій-іонна тягова батарея встановлена під заднім сидінням.

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Автомобіль буде поставлятись в європейські країни з японського заводу.

Бренд Lexus, який належить концерну Toyota, виводить на європейський ринок седан Lexus ES, побудований на базі Camry. Він замінить задньопривідний седан Lexus GS.

Нагадаємо, що Toyota Land Cruiser 1986 року випуску отримав друге життя.