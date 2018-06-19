Такий результат роботи реставраторів вартий зусиль!

Японська компанія FJ Company, що спеціалізується на реставрації й тюнінгу автомобілів Toyota, представила свою останню роботу – відновлений до ідеального стану Toyota Land Cruiser 1986 року випуску.

Стан автомобіля, котрий замовник привіз до майстерні у Майямі, залишав бажати кращого. Розібравши старенький джип до останнього гвинтика, майстри ательє істотно попрацювали над відновленням кожної найдрібнішої деталі. Тепер позашляховик виглядає так, ніби щойно зійшов з конвеєру. А може й краще!

Фото: Toyota Land Cruiser J60 / FJ Company

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Процес реставрації показано на фотографіях, тож можна уявити собі обсяг проведеної роботи.

Фото: Реставрація Toyota Land Cruiser 1986 року випуску / FJ Company

Спеціалісти FJ Company реставрували й оригінальний двигун автомобіля – рядну чотирилітрову “шістку” потужністю у 155 “коней”. Ресорна підвіска позашляховика зібрана на компонентах австралійського бренду Old Man Emu. Салон автомобіля відновлений до роигінального стану, однак сучасна цифрова магнітола виглядає тут чужорідною. Акустичну систему теж замінили на сучасну. Ще один натяк на рестомод – 4-ступенева автоматична трансмісія Aisin, котра замінила “механіку”. Бонусом для щасливого власника реставратори роздобули оригінальний фірмовий комплект інструментів.

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