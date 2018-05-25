Ford Model A невдовзі виповниться сто років. Ентузіаст витратив на реставрацію історичного автомобіля купу грошей та часу, лише для того, аби за одну мить він перетворився на купу брухту.

Чи може бути щось гірше для справжнього автофаната, ніж повне знищення улюбленого автомобіля? Особливо такого, котрий відновити вкрай важко. Саме такий кошмар трапився з Вільямом Смітом з Каліфорнії.

Видання The Drive повідомило про пригоду, що сталась з містером Смітом після того, як останній розмістив на своїй сторінці у Facebook допис з розповіддю про прикру подію.

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Цей Ford Модель A дістався Вільяму від батька. Автомобіль було відреставровано і він мав дуже добрий стан. Одного дня Сміт залишив Машину на узбіччі біля свого будинку. За словами Сміта, він бачив, як Toyota Corolla виїхала з сусіднього провулку, за кермом седана була жінка, що тримала у руках смартфон. Відволікшись на чергове повідомлення леді в’їхала прямо у смітів Ford.

У аварії серйозно постраждав кузов Model A та усі чотири колісні диски. Після ДТП жінка намагалась покинути місце аварії, та Сміт нагодився вчасно, аби затримати громадянку до прибуття поліції.

Прибувши на місце аварії, копи з’ясували, що Corolla має номінальний страховий поліс. Для Вільяма Сміта це означало, що максимальна компенсація, на яку він може розраховувати – це 5000 доларів. При цьому автоледі відправили до в’язниці за обвинуваченнями у водінні під впливом алкоголю чи наркотиків, а також спробі втечі з місця аварії. Грошей на компенсацію жінка не має.

Фото: Ford Model A до аварії / Facebook William Smith

Розпач Вільяма Сміта можна лише уявити, адже знайти потрібні для ремонту деталі для автомобіля, що випускався у 1927-1931 роках вкрай важко. І дорого. Для прикладу, репліка (не оригінал) одного лише колісного диску коштує 400-450 доларів. Та, як справжній ентузіаст, Сміт збирається відновити Model A, незважаючи на усі труднощі.

Фото: Ford Model A після аварії / Facebook William Smith

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