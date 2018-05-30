"Грошей за машину ти не отримаєш, а отримаєш добрячого ляпаса!"

Продавати авто через інтернет – легко й зручно, та ніколи не знаєш, хто відгукнеться на твоє оголошення. Молодий британець засвоїв життєвий урок на власному гіркому досвіді.

21-річний Джордж Вуд виставив на продаж свій старенький хетчбек Ford Fiesta у розділі оголошень Facebook Marketplace. За 16-річну автівку молодий чоловік хотів отримати 300 фунтів – близько 400 доларів. Невдовзі на машину знайшовся покупець.

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Домовившись про зустріч, Джордж прибув на місце, почався звичайний огляд автомобіля з відповідними питаннями-відповідями, однак, коли чоловіки вже були готові потиснути один одному руки, виявилось, що “покупець” не має при собі грошей. Але він запевнив Джорджа Вуда, що перешле йому гроші пізніше.

Звичайно, у такій ситуації людина при здоровому глузді скаже попрощається з таким “покупцем”, однак Вуд, певно, вирішив, що авторитет Фейсбук є гарантом того, що усе буде добре. І передав ключі від машини незнайомцю.

Коли у означений строк гроші не надійшли, Вуд відправив новому власнику Фієсти текстове повідомлення, а потім ще одне, і ще… Після надцятої есемески він все ж отримав відповідь. Зухвалий шахрай написав "Грошей за машину ти не отримаєш, а отримаєш добрячого ляпаса!".

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Після цього Вуд нарешті усвідомив, що його було ошукано та звернувся до поліції. Однак копи вирішили, що у цій ситуації відсутній склад злочину, оскільки власник автомобіля добровільно передав ключі від машини незнайомцеві.

У відчаї Джордж написав на своїй сторінці у Facebook прохання до знайомих і друзів про допомогу у пошуках авто. Ніхто з “френдів” Вуда не зміг допомогти, та за тиждень він отримав фотографію від того самого шахрая, на ній Ford Fiesta був за крок до перетворення на купу металобрухту.

У інтерв’ю виданню The Sun Джордж Вуд сказав: “Я не міг повірити власним очам, коли побачив це фото. Я обдзвонив усі автозвалища у окрузі і на одному з них мені сказали, що мою сріблясту Фієсту дійсно нещодавно розтрощили”. Після цього Вуд знову звернувся у поліцію і правоохоронці почали розслідування інциденту.

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