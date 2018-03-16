Японці поки що не показали новинку, однак про зовнішність можна здогадуватись завдяки новому Auris.

Наступне покоління нової Toyota Corolla буде базуватись на новій платформі, яка також використовується для Toyota Auris, яка тільки-но була показана на Женевському автосалоні.

Швидше за все, окрім платформи, між цими буде багато схожого і в зовнішності. Дизайнери з американського ресурсу Motor1 намалювали ескіз, як може виглядати Toyota Corolla 2020. Це неофіційне фото, однак ймовірнісмть того, що нова Тойота буде виглядати саме так, дуже велика.

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Модель Тойота Корола 2020 може надійти у продаж в 2019 році, але матиме позначку модельного року наступного.

Нагадаємо, що Toyota Rav4 2019 модельного року покажуть у Нью-Йорку.