Нова генерація компактного хетчбека постала у гібридному виконанні, причому японський виробник пропонує одразу два варіанти комбінованих силових установок.

Toyota Auris третього покоління дебютувала у Женеві, проте подробиць поки небагато, а як хетчбек виглядає зсередини – взагалі невідомо.

Нова модель побудована на модульній платформі TNGA. Автомобіль вийшов дещо нижчим за попередника (на 25 мм), тому й сидіння розташовані трохи нижче. Зате колісна база і довжина хетчбека виросли на 40 мм – до 2640 і 4370 мм, відповідно. Аби надати профілю автомобіля більш динамічного вигляду, кузов було зміщено назад відносно шасі: передній звис став на 20 мм коротшим, а задній на стільки ж довшим. Збільшилась і ширина автомобіля – на 30 мм.

Також цікаво: З гіперкара Bugatti Chiron Sport знімають завісу. Відео

Auris третього покоління презентували як гібрид. До того ж, оскільки нова стратегія компанії передбачає перехід до екологічного транспорту, покупцям запропонують одразу дві гібридні версії. Перша є максимально економічною та енергоефективною, у той час як друга – динамічною та завзятою, “fun to drive”.

Економічний Auris оснащується силовою установкою від Prius: бензиновим 1.8 та електромотором, що разом спроможні видавати 122 к.с. Драйверська ж модифікація має під капотом дволітровий атмосферник сімейства Dynamic Force і в поєднанні з електромотором продукує 180 кінських сил.

Единий традиційний двигун для Auris представлений турбованим бензиновим агрегатом 1.2, знайомим з минулого покоління моделі. На попереднику його потужність складала 116 к.с. Європейські продажі нового Toyota Auris стартують у другій половині цього року; ціни поки не оголошені.

На відео нижче представлена презентація нової моделі Auris. Приємний бонус – на 14 хвилині відео компанія презентує ще одну довгоочікувану новинку Toyota Supra, щоправда лише у гоночному виконанні GR.

Також цікаво: Женевський сюрприз від Porsche - концепт Mission E Cross Turismo