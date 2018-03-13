Наступне покоління японського бестселера вже у кінці цього місяця відсвяткує дебют на автошоу у США. Поки що можемо побачити силует кросовера на офіційному тізерному зображенні.

Нинішнє, четверте покоління Toyota Rav4 продається з 2013 року. Головні конкуренти вже випустили оновлення, тож будемо сподіватись, японська компанія не дарма затрималась з п’ятою генерацією своєї супер популярної моделі.

Toyota повідомила, що Rav4 2019 модельного року буде презентовано на Нью-Йоркському автосалоні, котрий розпочнеться 30 березня. Технічних даних автовиробник не повідомив, як і зображень нового Рав4, обмежившись лише тізерним зображенням, що показує лише силует кросовера.

Однак і ця крупиця інформації дозволяє зробити певні висновки. По-перше, у силуеті моделі помітні обриси концепту FT-AC. Звичайно, серійна модель матиме менш агресивний вигляд, буде більше пристосованою для міста, ніж для бездоріжжя. Також можна передбачити, що кросовер матиме багато спільного у дизайні з новою Camry.

Фото: Концепт Toyota FT-AC / Toyota

Ще до появи тізеру було відомо, що новий Rav4 матиме спільну платформу з Toyota C-HR. Що ж до силових агрегатів, то можна лише припустити, що Тойота запропонує покупцям найсучасніші мотори, що є у лінійці компанії. Toyota Rav4 нинішнього покоління – один з небагатьох компактних кросоверів, що пропонуються з V6, але навряд чи п’ята генерація моделі матиме такий двигун.

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