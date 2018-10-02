14:31, сьогодні

На величезному стенді "домашнього" автосалону компанія Citroën представила сучасний, повністю оновлений модельний ряд.

Бренд Citroën представив на своєму стенді увесь сучасний модельний ряд, а дебют на Паризькому моторшоу відсвяткували серійний C5 Aircross, концепт гібридної версії цього ж кросовера та спеціальна серія хетчбека Citroën C3 JCC+.

Нові моделі повністю розкривають новий стиль марки та приділяють першочергову увагу всебічному комплексному комфорті, який досягається завдяки впровадженню програми Citroën Advanced Comfort.

Новий Citroën C5 Aircross

Світову прем’єру відсвяткував новий позашляховик C5 Aircross – флагман марки, створений у Франції. Ця модель була вперше представлена початку 2017 року, однак лише для Китаю. Тепер же на домашньому автошоу французька марка представила глобальну версію моделі.

Фото: Citroën C5 Aircross / Авто 24

Кросовер оснащений новітньою підвіскою Progressive Hydraulic CushionsTM, котра гарантує кофорт на розбитих дорогах, повним приводом та потужними двигунами – на 165 або 200 к.с.

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Citroën C5 Aircross PHEV

Фото: Citroën C5 Aircross PHEV / Авто 24

Гібридна версія Citroën C5 Aircross оснащується 235-сильною силовою установкою на основі 200-сильного бензинового двигуна. А оскільки це новий флагман модельного ряду – кросовер отримав передове оснащення не лише та найліпші матеріали оздоблення.

Дизайнерський Citroën C3 JCC+

Фото: Citroën С3 JCC+ / Авто 24

Кольоровий хетчбек лімітованої серії Citroën С3 JCC+ був створений спільно з художником Жан-Шарлєм Де Кастельбажаком. Арт-кар можна буде не лише побачити, а й купити.

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Перспективи

Фото: Citroёn на автошоу у Парижі / Авто 24

Весь модельний ряд марки сертифікований відповідно до нового протоколу WLTP – це найновіші посилені вимоги Euro 6.

До 2023 року бренд планує мати електрифіковані версії для 80% модельного ряду, цей показник повинен досягти 100% вже до 2025 року

На честь святкування 100-річчя компанія представила список з 25 символічних моделей у історії бренда, котрий очолив цьогорічний дебютант:

Citroën Type A Torpédo 1919 Citroën C3 5 HP Trèfle 1924 Citroën C4 Torpédo 1934 Citroën Rosalie NH 1936 Citroën Traction Avant 7C 1937 Citroën Autocar U23 1947 Citroën Type H 1952 Citroën Traction Avant 15-6 H 1954 Citroën DS 19 cabriolet 1961 Citroën Ami 6 1965 Citroën DS 21 Pallas 1967 Citroën SM 1972 Citroën DS 20 Pallas 1973 Citroën GS X2 1976 Citroën Méhari 1979 Citroën CX 2000 1979 Citroën 2 CV 6 Spécial E 1983 Citroën BX 16 soupapes 1991 Citroën XM Exclusive 1998 Citroën Xsara Picasso « Le robot » 1999 Citroën C6 2006 Citroën C5 2008 Citroën C4 Cactus 2014 Citroën C3 Aircross 2017 Citroën C5 Aircross 2018

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