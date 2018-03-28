31 березня у всіх офіційних дилерських центрах французької марки в Україні буде День відкритих дверей - усі бажаючі можуть познайомитись з новинками та провести тест-драйв.

Citroen обіцяє усім відвідувачам своїх автосалонів 31 березня справжнє свято з тест-драйвами, розвагами, конкурсами та подарунками. Приводом для радості стали дві новинки – кросовер Citroen С3 Aircross та компактний хетчбек С1.

Для проведення тест-драйву під час “Дніі відкритих дверей Citroen” необхідно заздалегідь зареєструватися на сайті компанії в Україні. Citroen С3 Aircross – новий компактний SUV, який продовжує традиції оригінальності Citroеn, започатковані моделями Cactus.

Яскравий і незвичайний дизайн С3 Aircross виділяє автомобіль з потоку, а 90 комбінацій кольорів кузова роблять його неповторним. Збільшений кліренс і технології підвищеної прохідності Grip Control і Hill Descent Assist дозволять впевнено почувати себе поза межами міста. Просторий салон має широкі можливості трансформації, а безліч нових систем і технологій допомагають керувати автомобілем більш розслаблено та безпечно. Вартість новинки в Україні стартує з позначки 460 000 грн.



Фото: Citroen C1 / Citroen

Друга новинка, з якою можно буде познайомитись 31 березня – ультракомпактний хетчбек Citroen C1. Яскравий, завзятий і маневрений “городянин”. На нашому ринку модель представлена з економічним двигном 1.0 VTi потужністю 68 к.с. що споживає усього 4,1 літри бензину на 100 км. Малюк Citroen оцінюється у 320 000 грн мінімум.

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