Американці мітять на місце Koenigsegg.

У листопаді 2017 року, коли компанія Hennessey представила свій новий суперкар Venom F5, було заявлено, що він “легко здолає” рекорд швидкості у 484 км/год, котрий належить Koenigsegg.

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У розмові з Motor Authority керівник Hennessey Performance Engineering висловив упевненість, що Venom F5 може розвивати швидкість у 500 км/год. “В даний час наші конструктори та інженери кажуть, що потрібно близько 1520 кінських сил, щоб розвивати 500 км/год”, що не є проблемою для 7,6-літрового твін-турбо V8.

Фото: Hennessey Venom F5 / Hennessey

Hennessey стверджує, що їм вдалось “зняти” з V8 більше 1600 кінських сил. Та чи дозволять шини суперкара Venom F5 досягти поставленої мети? Адже відомо, що саме цей компонент автомобіля вже довгий час стоїть на заваді до омріяної відмітки на спідометрі. Випробування відбудуться наступного року.

Hennessey збирається випустити усього 24 екземпляри Venom F5, причому близько половини машин вже розкуплені.

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