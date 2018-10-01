Презентація нового покоління популярної моделі відбудеться завтра, однак хтось переплутав дати.

З онлайн-конфігуратора авто в інтернет просочились фірмові зображення BMW 3 Серії 2019 модельного року.

Презентація нового покоління “трійки” BMW відбудеться завтра, 2 жовтня, на Паризькому автосалоні, а сьогодні зображення автомобіля були помічені у онлайн-конфігураторі моделі на офіційному сайті BMW.

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Фото: BMW 3 Серії / BMW

Баварський седан виглядає значно агресивніше, ніж попередник, завдяки пласкій і водночас гострій передній частині та новим фарам головного світла. Корма автомобіля також стала “підтягнутою”, завдяки акуратним вузьким ліхтарям. Головна ж зміна у дищайні – відмова від традиційної задньої стійки форми, відомої як “вигин Хоффмайстера”.

BMW 3 Series змінюється не лише зовні, а й усередині. Як і в решти нових БМВ, у седана 3 Серії буде цифрова панель приладів та новішим мультимедійним комплексом з великим сенсорним дисплеєм.

Технічні характеристики седана відомі лише для його топової версії M340i, в оснащення якої, найімовірніше, увійде 3-літровий 365-сильний турбований двигун, пару котрому складе 8-швидкісна автоматична трансмісія.

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