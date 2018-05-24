Новоявлений флагман французької марки прибув у Європу з Китаю.

Citroen повідомляє, що C5 Aircross було створено лише завдяки запитами клієнтів – добре відомий факт, що китайці полюбляють великі машини і саме такого кросовера бракувало французькому бренду у Піднебесній. А маючи такий гарний SUV, французи вирішили пропонувати його і поза межами Китаю.

Цей оригінальний кросовер, як і решта “Ейркросів”, веде свій родовід від перших кросоверів з назвою Cactus. Однією з особливостей нової моделі є різнобічна персоналізація – кольори та аксесуари, включно з дисками, дозволяють створити 30 різних варіантів зовнішнього оформлення кросовера, а для оздоблення салону пропонується ще 5 дизайн-тем.

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На C5 Aircross вперше застосовано концепцію Citroën Advanced Comfort, що забезпечує кросоверу зручний, просторий і легкий у трансформації салон зі зразковим, як запевняє виробник, рівнем комфорту. Обсяг багажника в стандартному варіанті (для 5-місного салону) становить від 580 до 720 літрів, залежно від положення задніх сидінь, що є кращим показником у цьому класі кросоверів.

Підвіска паркетника має прогресивну гідравлічну систему поглинання коливань Progressive Hydraulic Cushions. Перелік передових систем доповнюють два десятки систем допомоги водієві, включаючи Highway Driver Assist і систему Grip Control з функцією Hill Assist Descent. Дві останні забезпечують можливість пересуватись легким бездоріжжям. C5 Aircross також пропонує ряд технологій зв'язку зі смартфоном, включаючи бездротову зарядну панель для смартфона.

Європейська специфікація Citroen C5 Aircross пропонує чималий вибір силових агрегатів для кросовера. Пара бензинових двигунів серії PureTech має потужність у 130 та 180 к.с., стільки ж генерують дизельні мотори сімейства BlueHDi, але їх у лінійці три. Усі двигуни відповідають екологічним нормам Euro 6.2. У базовій комплектації з бензиновими та дизельними двигунами кросовер матиме 6-ступінчату механічну трансмісію, а для старших версій пропонується нова 8-ступенева автоматична трансмісія ЕАТ8. Наприкінці 2019 року французи обіцяють ще одну версію моделі – з гібридною силовою установкою PHEV, що зможе долати до 60 км на одній лише електротязі.

Автомобіль буде вироблятися на заводі у Франції і потрапить у автосалони європейських дилерів марки наприкінці 2018 року.

Фото: Citroen C5 Aircross / Citroen

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