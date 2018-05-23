Компанія MPM Motors випускає седан PS160, котрий є точною копією російського Tagaz Aquila.

Компанія MPM Motors була заснована у 2010 році у Франції російським бізнесменом Михайлом Парамоновим – колишнім головою ТагАЗ та власником компанії Донінвест. До сьогодні у модельному ряду марки усього одна модель: седан PS160, що є точною копією Tagaz Aquila. А головний компонент кузова цього автомобіля виготовляється в Україні.

Абревіатура MPM у назві компанії розшифровується як Mikhail Paramonov Manufacturing. Компанія MPM була заснована у Франції через вісім років після того, як російський олігарх залишив пост голови “Таганрозького автомобільного заводу”, тобто у 2010 році. Фактичним головою новоствореного автовиробника став син Михайла – Ігор.

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“ТагАЗ” у 2011 році показав нову модель седана під назвою Aquila, та мало хто вірив, що модель стане на конвеєр. Однак за два роки автомобіль дійсно почали випускати у Таганрозі. Та вже наступного року автозавод було визнано банкрутом і виробництво Акіли й інших моделей завершилось. Однак не назавжди.



Фото: Tagaz Aquila / tagaz-aquila.ru

У 2016 році поблизу Парижу відкрився невеличкий завод, на якому розпочалось виробництво автомобіля MPM PS160 – точної копії Tagaz Aquila. Збирають автомобілі вручну. До сьогодні компанія реалізувала 350 автомобілів по усьому світу, через 50 своїх дилерів. Ігор Парамонов розповів виданню L’argus, що компанія має намір розширюватись найближчим часом, для початку нинішню ліцензію на збірку 1000 автомобілів на рік має замінити постійний дозвіл на випуск необмеженої кількості машин.

Фото: завод MPM Motors у Іль-де-Франс / MPM Motors, Drom.ru

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Седан MPM Motors оснащується бензиновим двигуном 4G18S об’ємом 1,6 літра (100 к.с.) від Mitsubishi – далеко не новим, зате надійним і досить ефективним. Його поставляють з Китаю. А от просторову раму кузову виготовляють в Україні. Як повідомив Авто 24 менеджер з комунікацій MPM Motors Гійом де Беррі, компанія заснувала власну виробничу площадку у нашій країні, оскільки тут “добре вміють працювати з металом”. Де саме розміщено виробництво – з’ясувати не вдалось.

Фото: Синім кольором на зображенні позначено просторову раму автомобіля – саме вона виготовляється в україні / MPM Motors

“Близько 90% постачальників не вірять, що ми є реальним виробником. Часто запитують, чи не є ми студентським проектом”, – розповів Ігор Парамонов французькому виданню L’argus. Між тим, на заводі у Іль-де-Франс сьогодні працює близько двох сотень людей і компанія планує розширювати штат. Також MPM Motors запрошує до співробітництва дилерів. Цікаво, що у списку офіційних дилерів марки є й Україна. Однак зв’язатись з вітчизняним продавцем MPM нам не вдалось, а представник компанії пообіцяв найближчим часом виправити помилку з контактними даними українського дилера.

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У той же час на популярних дошках оголошень у мережі ми знайшли кілька пропозицій продажу MPM Motors PS160, лише один з цих авто – без пробігу. Вартість седана PS160 у Франції починається з відмітки у 10490 євро. Додаткові опції, такі як двотонний кузов та фарбовані гальмівні супорти заважать на додаткові 550 євро. У списку базового оснащення моделі єдиний двигун 1.6, що відповідає екологічним нормам Euro 6 та 5-ступенева механічна трансмісія, гідравлічні дискові гальма з ABS, 18-дюймові алюмінієві диски, світлодіодні фари та протитуманні вогні, спортивні сидіння, водійська подушка безпеки, кондиціонер, MP3-USB аудіосистема Alpine з 4 динаміками, електросклопідйомники і кріплення Isofix для дитячих крісел.

Фото MPM Motors PS160 / MPM Motors, auto.ria

Коментар Авто 24: окрім історичного зв’язку MPM та Tagaz, досить цікавим видається подібність логотипу мануфактури Парамонова до шильди британської марки Arash, котра була заснована у 1999 році. Порівняйте.

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