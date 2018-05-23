Організатори "Ретрофеста-2018" у Кам'янці-Подільському поділилися деякими секретами своєї майбутньої програми. Ми були вражені: схоже, це будуть незабутні три дні.

Ідею зібрати в одному місці всі найкращі враження від минулих епох небайдужі жителі Кам'янця-Подільського виношували давно. Клуб “Діксі Ретро” на чолі з Оленою Дикою вже втретє проводить це свято історії та стилю під назвою “Ретрофест”.

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За задумом організаторів, місто, в якому кілька національностей, культур і епох перемішувалися протягом багатьох і багатьох століть, просто зобов'язане прийняти фестиваль, який втілить у собі найяскравіші маркери цивілізації.

Навколо авто

Найпомітніша частина фестивалю буде пов'язана з автомобілями: публіку чекає виставка ретро-техніки, а також рідкісної краси видовище – ралі на ретро-автомобілях. Назва та ідея його вже традиційні для “Ретрофеста” – “Від фортеці до фортеці”, маршрут прокладений мальовничими місцями Поділля.

Новим буде те, що пробіг в рамках фестивалю є частиною всеукраїнського події – це буде третій етап Кубка України з ралі на історичних автомобілях. Після ралі в Кам'янець-Подільському до завершення сезону власники ретро-автомобілів зможуть позмагатися також у Києві на фестивалі OldCarLand, в Олександрії на однойменному ретрозліті й на дорогах західних областей в рамках ралі “Золота підкова”.

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На цей час очікується участь в автовернисажі і ралі “Від фортеці до фортеці” раритетних автомобілів з різних регіонів України та з-за кордону, зокрема, з Молдови. Звичайно ж, на площу Вірменський ринок приїде місцева визначна пам'ятка – Ногсһ 1937 року, чудовий Packard 120 1938 р. молдавського колекціонера, а окрасою фестивалю безсумнівно стане рідкісний вітчизняний лімузин ЗІС-110, який приїде з Києва. До речі, організатори зазначають, що всі автомобілі – учасники “Ретрофеста” збираються прибути на захід своїм ходом.

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Капелюшок для каждого

Символом “Ретрофеста-2018” стане жіночий капелюшок: офіційним стилістом фестивалю (є й така посада!) вже спроектовано і виготовлено десятки моделей цього романтичного головного убору. “Без капелюшка не залишиться ніхто!” – з усією відповідальністю заявили організатори, пообіцявши, що цей офіційний дрес-код фестивалю учасникам і гостям Кам'янця можна буде отримати просто під час заходу.

Чоловіків теж не забудуть, адже деякі зразки капелюхів для них були продемонстровані вже на прес-конференції організаторів, що відбулася сьогодні.

Наша місія – прикрасити життя

Так, саме так – прикрасити життя, не більше і не менше, бачать свою місію організатори “Ретрофеста”. А оскільки красу кожен з нас розуміє по-своєму, то і від різноманітності розваг в Кам'янці очі розбігаються.

Ретро-музика і танці, польоти на повітряних кулях і катання на броньовику, тріп на важких мотоциклах і дитячий конкурс моди, гонки на педальных машинках, фотозона стім-панку та еволюція ді-джеїнгу на прикладі українських магнітофонів “Маяк” та “Романтика”... Вам здається, що цього мало? Приїжджайте в Кам'янець-Подільський 8 – 10 червня, спробуйте самі знайти собі щось до душі. Ми обов'язково це зробимо – наші журналісти вже бронюють собі готель ближче до фортеці.

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