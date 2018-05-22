Зміни стосуються не лише сертифікації транспортних засобів, які в’їжджають в Україну та підлягають розмитненню. З’явились і пільгові категорії авто.

Законопроект №5470д, який був прийнятий Верховною Радою ще у кінці лютого поточного року, отримав підпис Президента та опублікований у офіційному виданні “Голос України”. Набуде чинності, тепер уже закон №2301-VIII, на наступний день після публікації, тобто 23 травня 2018 року.

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За нормою нового закона при пригоні авто вимога надати сертифікат відповідності ще на кордоні скасовується. Мова про документ, який засвідчує те, що транспортний засіб відповідає нормам Євро-5 або 6, без яких пропуск автомобілів на митну територію з метою вільного обігу (тобто, для розмитнення) не допускався.

Сама сертифікація не скасовується, але ліквідується парадоксальний момент, коли на авто, яке ще не заїхало в Україну, потрібно було отримати документ, який видається лише на території держави і при наявності автомобіля. Тепер же можна буде законно ввезти авто без надання сертифікату на кордоні, а отримати його вже перед митним оформленням, тобто перед тим самим розмитненням.

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Окрім спрощення бюрократичних питань із сертифікацією транспортних засобів, ще ряд ТЗ звільнили від вимог відповідності будь-яким екологічним нормам “Євро”. До переліку таких ТЗ потрапили автомобілі швидкої медичної допомоги та пересувні медичні клініки на базі спецавтомобілів, які визнані гуманітарною допомогою згідно законодавства.