Українці, що їздять на нерозмитнених автомобілях, все частіше потрапляють в поле зору криміналу. Днями в Пущі Водиці був знайдений "литовець" Audi A4, якого три тижні тому в Броварах відібрали у господаря в ході збройного нападу.

Чоловік приїхав на СТО, до нього підбігли троє, приставили в бік пістолет, наказали відійти, після чого зникли на автомобілі. Завдяки "сарафанному радіо" машину знайшли. Виявилося, що вона вже продана іншій людині і на ній висять польські номери!

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Зміна громадянства

Заволодівши дизельним Audi A4 2003 року випуску, зловмисники оформили на нього підроблені польські документи і продали за $ 4500. При цьому, машину продали не через якісь підпільний автомайданчик, а на Центральному авторинку в Чапаївці. "Зараз ведеться розслідування, тому ми поки не можемо сказати нічого з приводу законності перебування цього транспортного засобу в Україні", — говорять активісти.

Цікаво, що в підсумку активісти домоглися, щоб автомобіль віддали першому власнику на "відповдальне зберігання", тоді як поліцейські наполягали, щоб поставити її на штрафмайданчик як речовий доказ.

Тривожний дзвіночок

У співтоваристві власників авто на єврономерах кажуть, що злочинці регулярно вибирають мішенями нерозмитнені автомобілі, хоча за допомогою розбою "бляхою" заволоділи вперше.

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"Подібні випадки бувають, їх досить багато, але не в такій жорсткій формі. У вигляді розбою — це перший. Наприклад, продають автомобіль, маючи другий комплект ключів. Потім приїжджають вночі, забирають машину, роблять відновлення документів і знову виставляють авто на продаж. Схем дуже багато. Проти елементарних — коли крадуть номерні знаки — ми радимо робити дублікати, а оригінали номерів возити в багажнику. Також ми ведемо реєстр фірм, на яких реєструють автомобілі, через які не можна купувати автомобілі, тому, що вони на стадії банкрутства", — говорить один з активістів спільноти власників авто на "єврономерах".

У чому небезпека

Як самому перевірити історію авто, ми вже розповідали, але звертали увагу, що фізособі-іноземцю Литва, Польща, Німеччина та інші держави (так само як і їх компанії) можуть дати лише частину інформації. Багато відомостей там вважаються конфіденційними.

Кожен автомобіль перед покупкою або під час покупки можна перевірити і зрозуміти, в якому він юридичному статусі. Чи стоїть він на обліку, знятий обліку, чи має прострочений техогляд, страховку. Для всіх доступна і литовська Regitra.

Купувати чи не купувати авто "евробляхах" — особиста справа кожного. Позиція багатьох чиновників, журналістів і людей з цивілізованого автобізнесу з цього приводу негативна. Але в цілому варто мати на увазі, що купівля нерозмитнених автомобілів — заняття ризиковане.

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"Є пропозиції з продажу польських / литовських / яких завгодно документів на автомобіль. Це можуть бути підробки. А якщо є пропозиція відносно "папірців", значить, є і незаконно ввезені або викрадені автомобілі, яким вони потрібні", — вважає автоексперт Сергій Креймер.