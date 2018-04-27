Купівля автомобіля з використанням напівлегальних схем апріорі пов'язана з ризиками. Але його можна зменшити, дізнавшись дещо з історії конкретного автомобіля на місці його реєстрації.

Інформацію про нерозмитнені автомобілі, які виставлені на торговельні майданчики України і Європи, можна дізнатися за допомогою відкритих джерел. Подібні сервіси є в Литві, Латвії та Польщі.

Читайте також: Як вибрати запчастини для авто та де їх шукати

В Латвії

Сайт https://e.csdd.lv/tltr/ являє собою відкриту безкоштовну базу, в якій можна перевірити будь-який автомобіль, який продається в даний момент за номером або VIN-кодом.

У «профайлі» автомобіля вказуються його вартість, контакти та адресу продавця, дані про його пробіг, кількость власників і інформацію про проходження техогляду. Також є важливі для покупця відомості про податки і збори, під які в даний момент підпадає автомобіль, а також наявні у нього проблеми з документами.

В Польщі

Для перевірки автомобіля в Польщі є відомий ресурс historiapojazdu.gov.pl. Він безкоштовний і, крім польського, у нього є англійська мова інтерфейсу. Він містить дані про автомобілі починаючи з 2014 року.

На HistoriaPojazdu.gov.pl можна дізнатись практично всю інформацію про автомобіль – дату реєстрації, рік випуску, хто господар, VIN-код, серію і номер свідоцтва про реєстрацію, що з техоглядом і страховкою, технічні дані. Щоб отримати цю інформацію, потрібно вказати польський держномер, vin-код і дату першої реєстрації автомобіля. Зазвичай, продавці ці дані повідомляють.

Читайте також: Де вибрати автомобіль у Німеччині: поради Авто 24

Ще одним ресурсом, де можна "пробити" автомобіль, вважається система epuap.gov.pl – польська Електронна платформа служб державного управління, простіше кажуть – електронні адмінпослуги.

У неї є очевидний мінус – інтерфейс повністю польський, так що для отримання даних з Центрального реєстру транспортних засобів бажано заручитися допомогою людини, яка знає цю мову (хоча Гугл-перекладач локалізує цей сайт досить коректно).

В Литві

Головний ресурс, на якому у Литві перевіряють дані про автомобіль – сайт держпідприємства Regitra. Для їх отримання потрібно знати хоча б два з трьох типів даних: номер свідоцтва про реєстрацію, VIN-код і держномер автомобіля. «Регітра» дасть інформацію про техогляд автомобіля, страховку, чи є на ньому штрафи і чи не числиться він у розшуку.

Читайте також: Де краще купувати вживаний автомобіль