Українська влада не поспішає встановлювати економічно обґрунтовані тарифи для розмитнення вживаних авто. Натомість намагається перекрити канали напівлегального ввозу "євроблях".

З сьогоднішнього дня автомобілі з литовською реєстрацією, які зареєстровані на юридичних осіб, будуть пропускатися в Україну тільки в разі пред’явлення особою що ввозить автомобіль додаткових документів, а саме :

1. Дозволу на працевлаштування у Литві.

2. Зареєстрованого трудового договору з литовською компанією, що видала доручення на керування транспортним засобом.

Такі вимоги співробітники ДФС висуватимуть згідно з листом отриманим від МЗС в якому роз’яснюється принципи працевлаштування в Литві.

Втім, деякі експерти висловлюють думку, що зміна переліку необхідних для пред’явлення документів повинна бути затверджена в митному кодексі. Листа від Міністерства закордонних справ не достатньо для законного вимагання пред’явлення зазначених документів.

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Активісти співтовариства власників авто з іноземною реєстрацією обурені такими змінами і навіть погрожують співробітникам митниці: