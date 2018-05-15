МЗС своїм листом роз’яснило для МВС та ДФС, як контролювати законність ввезення на митну територію України транспортних засобів з литовською реєстрацією.

Міністерство закордонних справ України роз’яснило Міністерству внутрішніх справ України та Державній фіскальній службі нюанси що до використання транспортних засобів з литовською реєстрацією співробітниками іноземних компаній.

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Видно, що для законного керування транспортним засобом з іноземною реєстрацією що належить юридичній особі водій повинен мати:

1. Дозвіл на працевлаштування у Литві.

2. Зареєстрований трудовий договір з литовською компанією, що видала доручення на керування транспортним засобом.

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Але проблема в тому, що згідно Правил дорожнього руху, співробітник поліції не може вимагати у водія транспортного засобу пред’явлення вищезазначених документів. А співробітники Фіскальної служби не мають повноважень для зупинки транспортних засобів на дорогах. Отже, тлумачення МЗС з цього приводу вірні, але мають для МВС та ДФС лише просвітницький характер.