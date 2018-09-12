Французький кросовер C5 Aircross продається у Китаї вже протягом року і особливої популярності не здобув. У жовтні модель вийде на європейський ринок, а щоб підняти цікавість публіки до новинки, її презентують разом з електрифікованою версією.

2 жовтня у Парижі відбудеться європейська прем’єра флагмана Citroen C5 Aircross. Французькі дилери вже почали приймати замовлення на кросовер, а тим часом компанія вже підготувала модифікацію моделі, що вийде на ринок слідом за основною.

Назва Citroen C5 Aircross SUV Hybrid Concept говорить про те, що публіці показуть не серійну версію електрифікованої моделі, але виробник обіцяє поставити гібрид на конвеєр на початку 2020 року.

Також цікаво: Офіційна прем'єра Mercedes-Benz GLE 2019: характеристики, фото, відео

Якщо прибрати з кузову концепту особливий розкрас, гібридний C5 Aircross майже не відрізнятиметься від звичайної версії кросовера. З відмінностей лише блакитні акценти на кузові, замість червоних та лючок для зарядки на лівому борту. Плюс шильдики. У салоні ж з’явилась лише пара синіх стрічок.

Концепт отримав силову установку на базі бензинового 1.6 з 80-кіловатним електромотором та акумулятором на 13,2 кВт*год. Сукупна потужність установки становить 225 к.с., при цьому витрата пального у змішаному циклі – лише два літри на 100 км. Рухаючись зі швидкістю до 130 км/год можна проїхати близько 50 км на одній електроенергії. Батарея, захована під підлогою і начебто не вплинула на обсяг багажника (від 580 до 1630 л). За чутками серійну версію гібридного C5 Aircross можуть обладнати парою електромоторів, що забезпечить кросоверу потужність близько 300 “сил” та повний привід.

Основна ж модель, тобто C5 Aircross, вийде на європейський ринок з бензиновими турбомоторами 1.2 PureTech (130 к.с.) та 1.6 THP (180 к.с.), дизелями 1.5 BlueHDi (130 к.с.) та 2.0 BlueHDi (177 к.с.). Двигуни можна буде комбінувати з шестиступінчатою “механікою” чи автоматом на 8 швидкостей.

Також цікаво: Renault Kadjar отримав підтяжку обличчя та новий турбомотор