Японський седан преміум-класу став першим серійним автомобілем, обладнаним відео-камерами замість дзеркал. Подивіться на них у дії.

Нова система цифрових зовнішніх дзеркал Lexus була вперше представлена ​​у вересні цього року для нового покоління седану ES. Поки що нова технологія доступна лише на японському ринку.

Зазвичай автовиробники впроваджують нові технології у свої флагманські моделі, після чого вони поступово з’являються і на молодших моделях. Однак Lexus вчинив навпаки, розпочавши заміну дзеркал на камери знизу – першим став седан ES. Цифрові зовнішні дзеркала використовують дві зовнішні камери, встановлені на передніх дверцятах, які передають зображення на два квадратні, п'ятидюймові дисплеї з кожного боку кокпіту. Автовиробник стверджує, що заміна традиційних дзеркал на камери покращує зовнішню видимість і знижує шум вітру. На сьогоднішній день замовляти нову систему можна лише у Японії, оскільки вона не є законною у всіх інших частинах світу.

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Система є однією з багатьох нових функцій, доступних для ES, включаючи динамічний радарний круїз-контроль у поєднанні з Trace Assist, системою екстренного автоматичного гальмування та функцією кругового огляду Panoramic View. Всі ці системи використовують масив камер, датчиків і радіолокаторів для керування поведінкою автомобіля в різних умовах.

Фото: Lexus ES 2019 модельного року, японська комплектація / Lexus

Окрім додаткових цифрових дзеркал 2019 Lexus ES практично ідентичний версіям для глобального ринку, у тому числі і нашого. На внутрішньому ринку седан на базі платформи Toyota New Global Architecture буде оснащуватися 2,5-літровим чотирициліндровим гібридизованим силовим агрегатом, що передає потужність на передні колеса. Версія ES 300h буде пропонуватися як стандартна модель, а разом з нею будуть доступні ES L та ES F Sport.



Новинка вже доступна для замовлення у всіх дилерських центрах Lexus в Японії. Базова модель оцінена у 5,8 млн ієн, що дорівню приблизно 51,5 тисячі доларів. Днями новий Lexus ES був презентований в Україні, тож тепер седан можна замовити і в нашій країні.

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