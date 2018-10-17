8 жовтня 2018 року відбулася знакова подія для бренда Lexus в Україні – національна прем'єра нового покоління бізнес-седана Lexus ES під час урочистого відкриття абсолютно нового офіційного дилерського центру Lexus в місті Одеса.

Ультрасучасний дилерський центр створений відповідно до нової глобальної концепції позиціонування, згідно з якою Lexus – це не просто преміальний автомобільний бренд, а стиль життя.

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Сьогодні Lexus не тільки випускає престижні високотехнологічні автомобілі з вишуканим дизайном, але і будує розкішні спортивні яхти, бере участь у створенні фантастичних фільмів, співпрацює з модними дизайнерами і художниками, підтримує культурні та освітні ініціативи.

Новий дилерський центр Lexus в Україні відкритий, перш за все, для цінителів виняткового комфорту, вишуканої естетики та передових технологій. А значення і важливість події підкреслили офіційні особи, які брали участь в церемонії відкриття: Паскаль Руж – голова Lexus Europe, Такахіде Аібара – генеральний директор ПІІ “Тойота-Україна” та Олексій Шох – власник дилерського центру “Лексус Одеса”.

Ключовою особливістю вечора стала довгоочікувана прем'єра бізнес-седана Lexus ES сьомого покоління, який став наступником відразу двох моделей – попереднього покоління ES і задньоприводного седана Lexus GS.

Автомобіль побудований на абсолютно новій платформі GA-K, завдяки чому отримав аеродинамічний купеподібний силует і зміщений вниз центр ваги, що поліпшило його керованість і динаміку. Також, новий ES отримав вражаючий дизайн і став схожим на флагманський седан Lexus LS. Завдяки всім дизайнерським і інженерним інноваціям, власники Lexus ES отримають абсолютно новий рівень комфорту, безпеки, естетичних відчуттів та емоцій від водіння.

Гостей події очікувала насичена враженнями і технологічними рішеннями програма. В якій особливо виділялася спеціальна фотоекспозиція, створена в колаборації з провідним онлайн-виданням про стиль життя в Україні Jetsetter.ua, яка представила шість відомих бізнесменів і їхні захоплення, що допомагають досягненню успіху в бізнесі.

Під час події всесвітньо відомий піаніст, народний артист України Олексій Ботвінов представив гостям спеціальний перформанс, який поєднав класичну музику та інноваційні відеопроекції на розкішному білому роялі.