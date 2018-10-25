У старенький F-150 запхали двигун від Ford GT, розмалювали блискавками і назвали Hoonitruck на радість гонщику-екстремалу.

Як годиться у таких проектах, від Ford F-150 1977 року народження у Hoonitruck залишились хіба що фари та літери “F” “O” “R” “D”. Решта – від сучасних спорткарів серії Ford Performance та команди безумців Hoonigan.

Кожен новий проект Кена Блока викликає захват і заздрість усіх, кому небайдужі автомобілі та автоспорт. Після першої Subaru, на якій Блок дебютував десять років тому, у його гаражі були найрізноманітніші машини призначені, переважно, для одного – ефектно спалювати шини.

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Та після того, як спортсмен підписав контракт з Ford, його команда працює виключно з машинами цієї марки: Ford Mustang, Focus, Fiesta, RS200, Ford Escort RS Cosworth, котрий згорів за тиждень після того, як його збудували. З повним списком машин у гаражі Кена Блока та їніми характеристиками можна ознайомитись за цим посиланням. Останнє творіння команди Hoonigan – пікап Ford F-150 з 3,5-літровим двигуном Ford Performance/Roush Yates EcoBoost V6 потужністю у 914 кінських сил. Знайомтесь, це – Hoonitruck.

Фото: Ford F-150 Hoonitruck / Hoonigan

Кен каже, що вибір цього пікапа – не випадковий. Саме на F-150 1977 року батько майбутнього гонщика свого часу вчив його водінню. Кузов F-150 Hoonitruck виготовлений з алюмінію вручну, а шасі – повнопривідне.



Офіційний публічний дебют Hoonitruck відбудеться наступного тижня на тюнінг-автошоу SEMA в Лас-Вегасі, але ви не побачите його в дії до 7 грудня, коли на Amazon Prime покажуть джимхану від Кена Блока (Ken Block Gymkhana 10).

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