Тут можна дечому навчитись.

Яким був би світ автоспорту без Нюрбургрінгу? Одна з найскладніших трас світу постійно манить автолюбитеів та професіоналів своїми звивистими поворотами і пеерпадами висот.

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Чимало сучасних втовиробників проводять фінальні тести своїх автомобілів на німецькому гоночному треку. На Нюрбургрінгу регулярно проводяться гоночні перегони різних серій. А ще автодром відкритий і для аматорів, що влаштовують тут собі трек-дні.

Саме завдяки останній категорії “гонщиків” на “Рінгу” маємо можливість побачити кілька десятків прикладів невмілого керування та майстерність від аматорів.



Нагадаємо, 20,8-кілометрова траса має 120 поворотів. Одне коло трасою коштує приблизно 30 доларів. Це якщо заїзд пройде добре, без зустрічі з огорожею чи іншою машиною. За коже метр пошкодженого бар’єру потрібно буде заплатити 37 доларів плюс витрати на демонтаж поламаної огорожі, виїзд евакуатора, тощо. Тож не варто поспішати на Нордшляйфе на свої новій “п’ятірці БМВ” – спочатку хоча б подивіться кілька повчальних відео.

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