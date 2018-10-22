Так, цей бот справді так вміє!

Цей бот робить дуже гарячі викрутаси під популярну запальну композицію від Марка Ронсона та Бруно Марс.

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Компанія Boston Dynamics навчила свого чотириногого робота SpotMini танцювати під музику. В новому відео, що з’явилось на офіційному YouTube-каналі “розумний маніпулятор” танцює під пісню Uptown Funk: стрибає на місці, виляє задньою частиною корпусу, використовує різноманітні танцювальні елементи та виконує складні рухи. “Робо-пес” задіює і свою “голову” – маніпулятор, що встановлюється як додаткове обладнання.



Перша модифікація робота Spot була представлена ​у 2015 році і з того часу модель постійно еволюціонувала, а остання модифікація під назвою SpotMini, яку ми бачимо на відео, була представлена минулого року.

Робот вміє виконувати десятки операцій, імітуючи рухи собаки або ж сімейства котячих. До речі, людиноподібний робот Boston Dynamics Atlas став першим андроїдом, що навчився робити сальто назад.

SpotMini стане першим роботом, якого компанія буде виробляти серійно, а його продажі почнуться вже в 2019 році.

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