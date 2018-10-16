Штучний інтелект та камери позбавлять власників автомобілів необхідності носити з собою ключ чи ключ-карту. У майбутньому.

На конференції GTC Europe у Мюнхені компанія VisionLabs представила концепцію системи візуальної ідентифікації власника автомобіля, що замінить традиційні ключі.

Також цікаво: 810 км/год – новий рекорд швидкості на автомобілі

“Технологія розпізнавання осіб поступово стає частиною нашого повсякденного життя і дає можливість поглянути на багато звичних речей іншими очима”, – зазначив генеральний директор VisionLabs Олександр Ханін.



Нова технологія не лише відкриє доступ в салон автомобілів, але й зробить його безпечним та “розумним”, переводячи персоналізацію транспортних засобів на новий рівень.

Система розпізнавання облич VisionLabs LUNA функціонує на платформі Nvidia Drive IX, котра, в свою чергу, працює на базі суперкомп'ютера Nvidia Drive AGX. Впізнати власника чи інших людей, що мають доступ до автомобіля, система зможе здалеку і підготує салон до – налаштує крісло водія, положення рульової колонки, увімкне радіо та кліматичну систему. Система такодж зможе контролювати фізичний стан водія, спираючись на візуальні дані.

Також цікаво: Audi зареєструвала два нових логотипа