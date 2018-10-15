Поки що неофіційний.

Автомобіль команди Team Vesco Turbinator II з США розігнався на соляному озері зміг розігнатись до 503,332 милі/год. Це найвища швидкість для автомобіля на сьогодні.

У рамках змагань World Speed ​​Finals, що пройшли на початку місяця на соляному озері Бонневиль, спеціальний автомобіль Turbinator II виконав заїзд для встановлення рекорду, під час якого була зафіксована найвища швидкість у 503,332 милі/год – 810,03 км/год. Нажаль, зафіксувати рекорд завадила погода: через дощ обов’язковий другий заїзд було скасовано, тож наразі досягнення Team Vesco є неофіційним.

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Turbinator II являє собою спеціальний швидкісний автомобіль, у змаганнях World Speed ​​Finals він приймає участь в класі Т3. Спід-кар обладнаний турбованим двигуном Lycoming T55-L-712 від гелікомптера потужністю понад 5000 к.с. та приводом на чотири колеса. Колеса десятиметрової машини екіпіровані спеціальними шинами Mickey Thompson, здатними витримувати таку швидкість. За кермом Turbinator II під час заїзду був пілот Дейв Спенглер.



За правилами World Speed ​​Finals, фіксується швидкість автомобіля на п'ятій мірній милі, де Turbinator II показав 493,037 милі/год (793,46 км/год), що вже могло бути рекордом, якби відбувся другий заїзд. Однак у онборд відео з кабіни пілота можна побачити, що на цифровому спідометрі миготять навіть 505 миль/год, а апаратура суддів на відсіченні зафіксувала 503.

Команда Ріка Веско тепер точно знає, що автомобіль здатен долати поріг у 500 миль/год і має намір провести кілька вдосконалень і повернутись на соляні озера, щоб встановити рекорд за всіма правилами.

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