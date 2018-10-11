300-сильний задньопривідний спорт-кар – справжній генератор задоволення для автолюбителя.

KTM – виробник мотоциклів. Однак X-Bow, можливо, більше гідний зватись автомобілем, ніж деякі інші. Просто відкиньтесь у кріслі, зробіть гучність трохи голосніше та відчуйте, як вітер швидко пролітає крізь вас.

Також цікаво: Apollo розпродала усі гіперкари по 2,71 мільйони доларів

Автор відеоролику показав X-Bow R з дволітровим TFSI від Audi. У парі з 6-ступінчатою ручною коробкою передач цей агрегат розвиває 296 к.с. потужності, котра поставляється на задню вісь. До першої сотні цей хижак розганяється за 3,8 секунди.



KTM X-Bow створювався як трековий автомобіль, з допуском на дороги загального користування. Окрім дорожньо-легальних машин, KTM пропонує і продуктивніші трекові версії Comp R та Comp R 1st Edition (325 та 346 к.с., відповідно).

Австрійський спорткар можна замовити і в Україні. Базова версія KTM X-Bow коштує близько 83 тисяч доларів.

Також цікаво: Наступного року стартує жіноча "Формула"