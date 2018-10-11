Новина викликала чимало дискусій та закиди у гендерній сегрегації.

У 2019 році стартує нова гоночна серія перегонів під назвою W Series. Керувати болідами будуть виключно жінки. Організатором першості є Британський гоночний і спортивний автомобільний клуб (BRSCC).

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Як повідомляється на сайті W Series, завданням нового чемпіонату є повернення жіночого складу у змагання Формули 1. Серед засновників та судійського складу змагань такі відомі персони, як Девід Култхард, колишній спортивний і гоночний директор McLaren і Manor Дейв Райан, технічний керівник Red Bull Racing Едріан Ньюї та автомобільний журналіст Метт Бішоп. Перший етап змагань відбудеться у травні 2019 року.

Організатори планують провести шість етапів, з тривалістю заїзду у кожному 30 хвилин. Спочатку заїзди проводитимуться на європейських трасах, а з часом список треків мають поповнити і автодроми Австралії, Америки та Азії.



Боліди чемпіонату W Series мають специфікацію Формули-3, це будуть автомобілі Tatuus T-318 з формульною системою захисту кокпіта Halo. Передбачається участь 18-20 учасниць. Призовий фонд змагань складає 1,5 мільйона доларів. Учасниця, що посяде перше місце отримає 500 тисяч доларів.

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