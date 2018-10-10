Колишні зірки Top Gear Кларксон, Хаммонд та Мей на новій роботі не бідують.

Телешоу принесло компанії Amazon близько 10 мільйонів доларів чистого прибутку, гонорари ведучих виявились гідною компенсацією за усі негаразди, що випали на їхню долю під час зйомок по усьому світу.

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Після того, як Джеремі Кларксон, Річардом Хаммонд та Джеймс Мей покинули популярне телешоу Top Gear, вони заснували власну продакшн-студію під назвою Chump Holding та під крилом Amazon Prime розпочали роботу над власним шоу – The Grand Tour.

Портал Мotor1 повідомляє, що компанія Chump Holding за 2017 рік заробила приблизно 7,6 млн фунтів стерлінгів – це майже 10 мільйонів доларів. Річний обіг компанії склав 26 мільйонів фунтів стерлінгів, а податки – біля 1,5 мільйонів фунтів.

Фото: кадри з телешоу The Grand Tour

За інформацією видання чотири директора компанії (ведучі та продюсер Енді Вільман), заробили за рік 5,2 мільйони британських фунтів. Тобто кожен з них отримував приблизно по 108 тисяч фунтів на місяць або більше 140 тисяч у доларах. У той же час знімальна команда проекту та інші співробітники компанії – 27 чоловік, отримали за 2017 рік зарплатню у розмірі більше 3 мільйонів фунтів стерлінгів. Таким чином середня зарплатня члена команди Grand Tour, що залишається за кадром у 10-11 разів нижча, за гонорар ведучих.

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