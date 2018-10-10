Так, це не проста RS3.

210 км/год заднім ходом? Таке можливо, якщо у вашого автомобіля, відсутня коробка передач, а силовий агрегат – електричний.

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Яких лише дрегових перегонів ми не бачили. І стара радянська вантажівка “ЗіЛ” проти Ford Mustang. І двомоторний Golf проти… кого завгодно. І перегони на гарячих хетчбеках, і електричного дрегстера проти електробайка. Бачили ми і найповільніший дрег в історії. А такого, як у цьому відео, здається, ще ніколи.



За кермом електричного Audi RS3 – німецький гонщик Даніель Абт, чемпіон АDAC Formel Masters 2009 року та учасник багатьох міжнародних серій, а нині пілот команди ABT Schaeffler Audi Sport у чемпіонаті “Формула E”. А ще Даніель – син Ганса-Юргена Абта – засновника та власника ательє Abt Sportsline. Характеристики RS3 невідомі, однак самий лише факт, що цей седан може обігнати 700-сильний Porsche 911 GT2 RS говорить сам за себе. Цікаво також, що світовий рекорд швидкості заднім ходом становить 162,7 км/год, тоді як Audi на виході з прямої мав швидкість за 200.

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