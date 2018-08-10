Усі ми знаємо, що електромобілі вельми динамічні. Та у Північній Європі – раю електрокарів, вже давно з'ясовують, котрий з них швидший. І поки що найкращий час на 1/4 милі показало купе True Cousins TC-X.

Дорожні електрокари, такі як Rimac C_Two чи Tesla Roadster, демонструють вражаючу динаміку розгону – менше двох секунд до 100 км/год. Однак цифри, що показують електричні апарати у дрегових перегонах, здаються просто неймовірними.

Просто спробуйте собі уявити, що першу сотню на спідометрі ваш автомобіль набирає за 1,1 секунди. Саме стільки потрібно датському електрокару True Cousins TC-X, пише видання InsideEVs.

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Датський дрегстер TC-X був збудований ще у 2015 році, однак раніше авторам проекту не вдавалось перенаправити усю потужність тягових батарей на електромотори. Тепер же інженерам вдалось допрацювати контролери Zilla від фірми ManzanitaMicro і замість колишніх 1200 кіньських сил автомобіль має потужність у 1600. Що ж до електродвигунів, то у TC-X їх пара – постійного струму, від вилкових навантажувачів. Вони також були модифіковані True Cousins.

Незважаючи на покращення характеристик та більш ніж чудові результати заїздів на 402 метри, True Cousins поки не вдалось досягти своєї головної мети – перевершити абсолютний рекорд на дистанції у чверть милі для електричних транспортних засобів. Наразі рекорд належить електричному мотоциклу Rocket команди Lawless Racing, що у 2012 році зміг проїхати 402 метри за 6,94 секунди. А кращий час, який вдалось показати True Cousins TC-X – 7,9822 секунди при швидкості на фініші у 274,7 км/год.

На цьому відео показано рекордний заїзд на шведському треку Mantorp Park. Американська Національна асоціація електричного дрег-рейсингу (NEDRA) зафіксувала його як найкращий час в класі eXtreme Street, для автомобілів з закритим кузовом і дверима.

А на цьому відео можна побачити заїзд True Cousins TC-X та електричного дрегового мотоцикла True Cousins Silver Bullitt.

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