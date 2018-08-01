Михайлу Боярському таке й не снилось!

Dodge Challenger SRT Demon – потужний масл-кар, але тюнери з ательє Hennessey перетворили його на справжнього “володаря темряви”.

Під капотом стокового спорткара був 6,2-літровий V8 з 2,7-літровим компресором. Ця версія Challenger є найпотужнішою серед серійних моделей. Однак спеціалісти Hennessey замінили оригінальний нагнітач на величезний 4,5-літровий, перебрали двигун, замінили впускну й випускну системи, почаклували над електронікою і домоглись від мотору віддачі у вражаючі 1035 “пекельних коней”.

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Побачити, а особливо почути, їх у дії – як отримати знамення апокаліпсису! Хоча ательє Hennessey називає своє творіння досить скромно: HPE1000. Цікаво, що тюнери не збираються зупинятись на досягнутому і вже працюють над HPE1200, потужність якого обіцяють вивести за межі 1500 к.с. Тим, хто не побоїться тримати у руках усіх цих бісів і придбає машину, Hennessey надає гарантію у 20 000 км. Вартість Hennessey Dodge Challenger SRT Demon HPE1000 – за запитом.

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