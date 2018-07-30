Поки що французи показали лише задні фари свого нового гіперкара.

Компанія Bugatti відносно недавно вивела на ринок новий Chiron, але вже активно натякає на нову модель під назвою Divo.

Прем’єра новинки запланована на 24 серпня і відбудеться під час автомобільного заходу під назвою The Quail, що проходитиме у Каліфорнії. Як стало відомо раніше, новий автомобіль Bugatti буде носити ім'я Divo на честь французького гонщика Альберта Діво.\

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Новий відео-тізер від Bugatti містить хештег #builtforcorners (створено для поворотів), що підтверджує обіцянки фірми випустити легкий гіперкар з відмінною керованістю. Bugatti Divo буде орієнтованим на трек, не виключено, що винятково трековим. Представники Bugatti обіцяли, що наступна модель буде “швидким і зможе похвалитись величезною притискною силою”.

Наразі відомо, що Divo буде випущено лише 40 екземплярів, вартість кожного з яких починатиметься з 5,8 мільйонів доларів.

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