Мотори можуть працювати разом або окремо!

У цьому Volkswagen Golf третього покоління усього по два – двигунів, турбін, вихлопних систем, коробок передач… Лиш водій один проти 1600 “коней”.

Зазвичай машини для дрег рейсінгу шалені у прискоренні, але взагалі не керовані і проїхати коло на треку для них суща мука. З іншого боку машини для дріфту вправно закладають у повороти, однак за динамікою не можуть змагатись з драгстерами. Цей старенький “Гольф” доводить, що можна поєднувати неможливе.

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Під капотом цього Volkswagen Golf ховається потужний турбований двигун VR6. А у багажнику – ще один, точнісінько такий же. Кожен з двох моторів приводить у рух свою вісь і може працювати як самостійно, так і одночасно з іншим. Разом вони генерують близько 1600 кінських сил потужності. Цікаво, що компанія Volkswagen сама використала пару VR6 для створення W12, однак зібрала їх до купи на одному колінвалі.

Варто наголосити, що 1600 кінських сил – це приблизно стільки, як у Bugatti Chiron. Німецькому хетчбеку ця шалена маса сили дозволяє проходити ¼ милі за 9 секунд і розвивати швидкість у 295 км/год на виході з ½ милі.

Зверніть увагу на органи управління автомобіля. Водій має під правою рукою кілька важелів. Коли потрібна уся потужність – вони сполучені та рухаються синхронно, а коли треба, можна “відключити” один з двигунів і рухати в півсили.

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