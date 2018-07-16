Volkswagen Polo GTI, Ford Fiesta ST, Mini JCW, Toyota Yaris GR MN та Peugeot 208 GTi: хто швидший на 1/4 милі?

Компактні хетчбеки можуть бути не лише зручними міськими машинами, але й драйвовими генераторами задоволення. Тож який з цих малюків найшвидший?

Нажаль, не усі з цих машин доступні на нашому ринку. На старт вийшли європейські “заряджені” моделі нових хетчбеків. Volkswagen Polo GTI, Peugeot 208 GTi та Mini John Cooper Works відстоюють честь європейських виробників, за США грає Ford Fiesta ST, а маленький Toyota Yaris GR MN стоїть за JDM.

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Нагадаємо основні характеристики цих моделей. Mini JCW має дволітровий двигун з турбіною, що продукує 231 кінську силу nf 320 Нм крутного моменту. Yaris GRMN оснащується 1,8-літровим турбованим двигуном потужністю 212 к.с. та 250 Нм. Fiesta ST має під капотом 200 “коней” від 1,8-літрового турбомотора. VW Polo GTI з дволітровим турбомотором також може похвалитись двома сотнями “сил” і 320 Нм крутного моменту. Французам вдалось зняти 205 “сил” з 1,6-літрового двигуна з турбіною – саме такий працює у Peugeot 208 GTi.

Результат виявився досить несподіваним. 14,5 секунди знадобилось переможцю, аби подолати відстань від старту до фінішу. Він випередив найближчого суперника на два корпуси! Котрий з п’яти хетчбеків це зробив – дивіться на відео.

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