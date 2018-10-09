Брюс Канепа – один з найвідоміших та найшанованіших колекціонерів Porsche у світі. Погляньте на його колекцію і зрозумієте чому.

Колищній професійний гонщик зібрав одну з кращих колекцій Porsche у світі. YouTube-канал CSR Racing показав її на відео.

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Окрасою колекції Канепи є його Porsche 959. Він зміг придбати цей гоночний автомобіль ще у 1988 році, однак проїхатись на ньому громадськими дорогами Брюсу так і не вдалось. Та Канепа не здається і сподівається одного дня усе ж вивести трековий спорткар на вулиці міста, заручившись підтримкою вашингтонського адвоката.



У 1999 році у США була прийнята постанвоа, відома як Show or Display, за якою автомобілі, що мають особливу історичну цінність мають право пересуватись дорогами загального користування, незважаючи на невідповідність стандартам безпеки чи іншим нормам. Канепа збирається перетворити Porsche 959 на дорожній автомобіль, внісши мінімальні зміни у його характеристики та оснащення.

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