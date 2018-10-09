Це не перший шестиколісний "Мерс", однак у проекта Carlex Design є ще й розширення кузову!

Подробиць про концептуальний проект X-Class Exy 6x6 Concept поки що бракує, однак те, що можна побачити на зображеннях, перехоплює дух.

Це вже не перша спроба польського тюнінг-ательє Carlex Design докласти руки до Mercedes-Benz X-Class. Та цього разу дизайнери дали собі волю і концепт вийшов дійсно вражаючим.

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У Carlex вирішили переробити кожну деталь німецького пікапа. На додачу до оновленого вигляду, тюнери ще й передбачили розширення кузову з м’язистими колісними надкрилками та “клепаними” панелями. Дах прикрасила світлодіодна “люстра”, а шість колес взуті у агресивну позашляхову гуму.

Фото: X-Class Exy 6x6 Concept від Carlex / Carlex Design

У задньому бампері прописались інтегровані патрубки випускної системи від трилітрового турбодизеля V6 потужністю у 258 кінських сил.

Наразі немає інформації про те, коли буде збудований X-Class Exy 6x6 та чи буде взагалі – скоріш за все, тюнінг-ательє розраховує знайти замовника, аби не будувати дорогий проект “вхолосту”. Та якщо шестиколісник усе ж збудують, ми обов’язково розкажемо вам про це.

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