Компанія SVM з Британії займається переробкою потужних автомобілів Nissan GT-R. На цей раз їм попався Nissan Qashqai, який вдалося оснастити 2000 сильним мотором.

На даний момент вони також займаються реалізацією одного особливого проекту. У 2014 році фахівцями компанії був створений досить потужний апарат, в основу якого ліг Nissan Qashqai. В якості силової установки його обладнали двигуном від GT-R потужністю 1100 к. с.

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У 2016 році силова установка змогла досягти потужності 1500 к. с., а через кілька років, після установки великих турбокомпресорів, а також деяких змін в конструкції, творцям вдалося вивести її на рівень потужності в 2000 к. с.

Для успішної передачі крутного моменту була встановлена розроблена для нього коробка перемикання передач. Всіх цих заходів цілком вистачило для того, щоб автомобіль був визнаний найшвидшим у світі кросовером.

На випробуваннях він зміг розігнатися до швидкості в 382 км/год, потіснивши з першої сходинки рейтингу колишнього рекордсмена з результатом в 370 км/ч.