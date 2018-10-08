У Південній Кореї дебютувала Kia К3 GT. Ця модель відома у інших країнах як Forte та Cerato.

Дебют Kia К3 GT у Кореї може означати, що згодом ця модель може з’явитись і у нас під назвою Cerato GT.

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На батьківщині нова модель представлена одразу для двох версій К3 – седан та хетчбек. При чому хетч виглядає неймовірно стильно і навіює думки про шутінг-брейк ProCeed. На цьому родинні зв’язки не завершуються, адже у Kia є ще й новий Ceed GT.

Фото: Kia K3 GT 2019 модельного року / Kia

Корейська модель K3 GT оснащується 1,6-літровим турбо-мотором продуктивністю у 200 кінських сил. У парі з ним працює або 6-ступенева механіка, або ж 7-ступінчатий автомат з подвійним зчепленням.

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