Вбиральня песеред дорого, як виявилось, була поставлена з певною метою.

Незвичайний об’єкт могли спостерігати 7 жовтня столичні водії на одному з центральних проспектів Києва: комунальні служби встановили прямо посеред проїджої частини дороги пластикові біо-вбиральні.

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Чотири кабінки були встановлені на реверсивній смузі проспекту Соборності у Києві. Жодних попереджень про їхню появу не було, а тому раптова поява цих об’єктів на дорозі представляла загрозу для учасників руху. На щастя обійшлося без ДТП.



З’ясувалось, що біо-клозети були встановлені столичними комунальниками для учасників марафону, який в цей день проходив по київських дорогах. Для проведення спортивного заходу було перекрито чимало вулиць. Кабінки ж просто не встигли прибрати після забігу, хоча рух на проспекті вже був відкритий для транспорту.

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