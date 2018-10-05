У новому флагманському кросовері Bestunе T77 роль голосового асистента відведена гуманізованій візуальній проекції.

Bestunе T77 – новий флагманський кросовер, котрий стане родоначальником цілого бренду. Виробник “нашпигував” автомобіль найсучаснішою електронікою, у тому числі голосовим асистентом з візуальною проекцією.

Не дивуйтесь, якщо раніше не чули назву бренду Вestunе – вона нова навіть для китайців. Створена зовсім недавно, на основі бренду Besturn, котрий належить концерну FAW.

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Фото: “Розумна голограма” Bestunе T77 / Сarnewschina

Bestunе T77 має цифрову панель приладів, сенсорний дисплей та інформаційно-розважальний комплекс з функцією управління за допомогою голосових команд. А для персоналізації віртуального асистента, розробники створили три візуальних образи, котрі з’являються у вигляді голограми на панелі автомобіля.

Фото: Флагманський кросовер Bestunе T77 / Сarnewschina

“Інтелектуальна голографічна система управління”, або просто голограма представлена трьома персонажами з п'ятьма наборами “одягу” для кожного. Один з цих образів типова аніме-школярка. Асистент може виконувати 43 різні дії, такі як налаштування радіо, дзвінки друзям або включення склоочисників.



Що ж до самого автомобіля – середньорозмірного кросовера Bestunе T77, то він з’явився у продажу в Китаї у листопаді цього року. Потужність надходить від бензинового 1.2 турбо і становить 143 к.с. Мотор працює у зв’язці з 7-ступінчатою DCT або механікою на 5 передач.

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