Розкішний позашляховик почали продавати офіційні дилери марки у Австралії, де його оцінили у 168 тисяч австралійських доларів.

У країні-континенті розпочались продажі нового Lexus LX у версії S – розкішнішій та кращій в управлінні.

LX 570 S має більш агресивний кузовний обвіс, 21-дюймові легкосплавні диски, передній демпфер, а також особливе оздоблення інтер’єру. Візерунок грат радіаторної решітки у LX S також особливий. Підвіска кросовера була покращена та налаштована на максимальну віддачу на асфальті.

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Шкіряне оздоблення S може бути чорного чи бордового кольору, а кузов – чорного чи білого. Також спеціальних.

Перелік стандартного оснащення включає камеру заднього виду з кутом охоплення майже 180 градусів, 10 подушок безпеки, підігрів керма, чотиризонний клімат-контроль, вентиляцію та підігрів передніх та задніх крісел та 12,3-дюймову інформаційно-розважальну систему з супутниковою навігацією.

Фото: Lexus LX 570 / Сarscoops

Всі моделі Lexus LX 570 S оснащені 5,7-літровим бензиновим двигуном V8 потужністю 367 к.с. Силовий агрегат під’єднано до восьмиступінчатої автоматичної коробки передач.

Ціни в Австралії починаються з 168 089 австралійських доларів – це близько 120 тисяч американських доларів.

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